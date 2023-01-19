欧洲对外事务部举行与中亚各国建交30周年庆祝活动

2023 年 1月 19 日 星期四 , 11:18

哈通社/阿斯塔纳/1月19日--据外交部消息，17日，哈萨克​斯坦驻欧盟代表处与欧洲对外事务部共同举办了纪念中亚各国与欧盟建立外交关系30周年招待会。

招待会以«连接丝绸之路»为主题，活动主要目的是展现中亚各国丰富多样的文化，展示中亚与欧盟关系动态发展。

招待会由欧盟中亚特问题别代表秘书处主办，得到了哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦驻布鲁塞尔外交机构积极协助。与会者包括欧盟主要机构高级官员、大众媒体和中亚侨民代表。

欧盟中亚问题特别代表特希·哈卡拉在招待会上致辞时表示，欧盟与中亚各国联系之所以牢固，是因为各国人民团结一致，对双方之间共同利益和其实现潜力给予充分理解。

欧盟对外行动署秘书长斯特凡诺·萨尼诺则指出欧盟对成功发展与中亚地区关系的兴趣与日俱增。她强调，欧盟和中亚各国之间的长期伙伴关系为进一步深化双方基于共同价值观和共同利益的合作创造提供了坚实的基础和崭新的机遇。

中亚各国大使在发言中强调了共同推进中亚与欧盟联合项目的重要性。

哈萨克斯坦驻欧盟代表处负责人马尔古兰·巴依穆汗指出，过去30年，包括哈萨克斯坦在内的中亚各国在相互尊重、相互信任和共同利益的基础上，与欧盟建立了牢固的友好关系。他指出双方之间政治对话水平不断提高，表示潜力巨大、人才济济、文化独特的中亚也有意加强与欧盟的互利合作。

-尽管相距遥远，但共同目标、联合项目和真诚的友谊将我们紧紧地联系在了一起。-他说。

欧盟-中亚外交关系30周年庆祝活动成功举办，清楚地展示了中亚地区作为东西方文明之间丝绸之路经贸文化交流重要枢纽的巨大潜力。

【编译：阿遥】