哈萨克斯坦加入联合国30周年纪念邮票发行

哈通社/阿斯塔纳/10月26日--在哈萨克斯坦加入联合国30周年之际，哈萨克邮政发行纪念日系列特别邮票。

该纪念邮票由哈萨克邮政、联合国驻哈萨克斯坦代表团和哈萨克斯坦外交部联合发行。

-哈萨克邮政非常荣幸地发行邮票，以纪念哈萨克斯坦加入联合国30周年。相信这套邮票将极大地证明我国在国际社会中的作用。今年，哈邮政发行了哈萨克斯坦加入联合国教科文组织、亚信会议等国际组织30周年纪念邮票和哈萨克斯坦加入《非物质文化遗产保护公约》10周年纪念邮票。-哈萨克邮政股份公司董事长埃赛丽·嘉娜索瓦说。

邮票尺寸为26毫米 х 29,6毫米，发行量为10 000枚。邮票套装由8枚邮票组成。邮票面值为700坚戈。邮票采用紫外线涂料保护工艺。邮票由画家艾莉娜拉·巴伊纳扎罗娃设计。

联合国常驻哈萨克斯坦协调员米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞称，选择冬不拉作为邮票基调并非偶然，因为冬不拉作为哈萨克传统乐器已列入联合国教科文组织非物质文化遗产代表名录。联合国高度评价哈萨克斯坦在过去30年间在可持续发展领域的行动。她表示相信纪念邮票的发行将成为哈萨克斯坦外交历史上重要里程碑之一。

她表示，联合国驻哈萨克斯坦机构系统始终是基于普世价值和人权的可靠合作伙伴。联合国正在加大对哈萨克斯坦的支持，以便制定实施发展愿景规划和落实政府对可持续发展的坚定承诺。

【编译：阿遥】



