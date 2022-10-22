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哈萨克斯坦与俄罗斯建交30周年 两国外交部互致贺信
2022 年 10月 22 日 星期六 , 21:55

哈萨克斯坦与俄罗斯建交30周年 两国外交部互致贺信

哈通社/阿斯塔纳/10月22日 —— 据外交部消息，2022年10月22日是哈萨克斯坦共和国与俄罗斯联邦建交30周年之日。

当天举行的庆祝仪式上，哈萨克斯坦外交部副部长叶尔穆哈姆别特·霍尼斯巴耶夫与俄罗斯驻哈萨克斯坦大使阿列克谢·波洛达夫相互交换贺信。

外交部称，1992年10月22日，哈萨克斯坦和俄罗斯代表签署了相互设外交使团议定书。从那时开始，两国正式开启了友谊主权国家之间的外交关系历史。这些年里，两国之间形成了稳定互信和建设性对话，实现了高水平的互动，并建立了涵盖合作所有领域的强有力的规范和法律框架。

会谈中，双方指出了经受过时间考验和成为战略合作典范的哈俄高水平传统关系。双边和国际议程上的所有重大问题都证明了两国建立的互信和友好关系的基础上举行的各级定期会议。

哈萨克斯坦是俄罗斯在独联体国家中的第二大贸易伙伴，而俄罗斯是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴。2021年，两国之间的双边贸易额达242亿美元，同比增长29.1%。

最后，双方就联合国、独联体、集安组织、欧亚经济联盟、上合组织、欧安组织和亚信会议等国际和区域组织框架下相互协作问题进行了讨论。

【编译：小穆】


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