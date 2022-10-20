2022 年 10月 20 日 星期四 , 16:54

哈萨克斯坦和斯洛文尼亚迎来建交30周年

哈通社/阿斯塔纳/10月20日 —— 据外交部消息，2022年10月20日是哈萨克斯坦和斯洛文尼亚之间建立正式外交关系的第30周年。

哈萨克斯坦外交部称，建交以来，两国之间建立了双边和多边形式建设性合作，以及互利和相互信任的高级别对话。

多边互动是合作的动态方向之一。2010年，斯洛文尼亚支持哈萨克斯坦担任欧安组织轮值主席国，并对欧安组织阿斯塔纳峰会的召开和阿斯塔纳举办2017年世博会提供了支持。此外，斯洛文尼亚领导人还支持哈萨克斯坦担任2017-2018年联合国安理会非常任理事国和当选2022-2024年联合国人权理事会成员国。哈萨克斯坦则投票支持斯洛文尼亚当选2021-2022年国际原子能机构理事会成员。

两国立法机构之间建立了有效的合作关系。目前，两国议会设有友谊合作小组，议员之间定期举行各类会谈和互访。

外交部表示，政府间经贸合作委员会是双边合作的重要机制。为进一步扩大双边企业间合作关系，两国企业家2014年成立了“哈萨克斯坦-斯洛文尼亚商业俱乐部”。双方已确定在投资、交通物流、信息技术、旅游、医疗保健、医药、教育等领域的合作前景。

目前，共有19家制药、可再生能源、工程和电信领域的斯洛文尼亚投资企业在哈萨克斯坦注册，其中8家为合资企业，11家为斯洛文尼亚全资企业。

哈萨克斯坦外交部表示，建交30年里，两国在多个领域建立了相互有效的合作，并展现了进一步加强合作意愿。

【编译：小穆】