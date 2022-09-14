2022 年 9月 14 日 星期三 , 11:04

辉煌30年 哈中合作登上新的台阶

哈通社/努尔苏丹/9月14日 – 距今30年前，即1992年1月3日，哈萨克斯坦共和国与中华人民共和国正式建立了外交关系。在这超过四分之一个世纪的时光中，两国关系逐步发展，已经达到了一个全新的高度。从1992年到2021年，哈萨克斯坦与中国的贸易额从3.68亿美元增加到252.5亿美元，增长了近70倍。今年前7个月，两国双边贸易额达177亿美元。今天，两国关系不仅在经济领域，而且在文化、文学、教育和技术领域都在不断发展。

中国国家主席习近平定于今年9月14日对哈萨克斯坦进行的访问，这将是全球疫情后中国领导人首次出访，不仅体现出中方对哈萨克斯坦的重视，也必然将为两国友好关系的不断前行带来新的动力。

值得一提的是，在哈中两国建交以来，双方通过各种形式的对话与合作，不断加强双边互动，签署了多项合作文件。在此基础上，1995年，中国政府以核大国的身份为哈萨克斯坦提供了安全承诺；而在1999年，两国通过正式的协议，彻底解决了双方之间的边境划界，自此，双方完成全部的划界和标定工作，再无任何边境领土争议。

在上海五国机制框架下，双方在1996年于上海、1997年于莫斯科共同签署了边境地区相互裁减武装力量协议，裁减在边境的驻军，并协定每年共同审查双方对协议的执行情况。目前，在五个国家的共同参与家（哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦），这一审查工作每年举行两次。

哈中两国经济合作十分密切

从1992年到2021年，哈中贸易额从3.68亿美元增长到252.5亿美元，增长了近70倍。 而今年1-7月，中哈双边贸易额达到177亿美元，同比增长20%。

时至今日，哈中之间共同开展了数量繁多的联合项目。其中包括了：奇姆肯特炼油厂、扎纳塔斯风力发电厂、年产 50 万吨聚丙烯的阿特劳石化联合体、图尔格森水电厂等一批战略性大型项目。这些项目的落实成为了进一步加强两国合作的基石。

在物流运输合作领域，哈中两国充分发挥了各自的优势并实现了相互调整和补充，实现了过境运输和国际陆海多式联运方面的巨大成就。

双方相互开放了7个永久经营性港口、5条跨境油气管道、2条跨境铁路和1个国际跨境合作中心。

2022年上半年，在经过哈萨克斯坦联通中国与欧洲的著名的中欧班列计划框架下，共有6195列货运列车通过新疆两个口岸经哈萨克斯坦前往欧洲国家，创下新纪录。

席卷全球的新冠疫情期间，哈中关系的稳健发展，为稳定国际生产和供应链发挥了重要作用。

国产产品出口量增长了17.8%

众所周知，中国是哈萨克斯坦最大的贸易和战略伙伴之一。振兴两国贸易关系，增加哈萨克斯坦商品对华出口量，可以说是我国政府的主要方向之一。 例如，去年底哈萨克斯坦对华出口99亿美元，其中非原材料产品总额达到了45亿美元。

提升非原材料加工产品的出口，是托卡耶夫总统执政以来提出的重要方针之一。在此目标框架下，哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部及其下属的贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）连续第三年选择中国作为出口加速计划的目标市场之一。

哈萨克斯坦的非原材料和服务生产商正在参与该项目。他们在进入国外市场时得到全面的支持，包括寻找可靠的合作伙伴和组织与他们的商务会议。项目框架下，哈萨克斯坦本国制造商的产品在上海（2020-2021）年度国际展览会上两次展出，并签订了超过1亿美元的出口合同。

哈萨克斯坦向中国出口那些商品？

统计显示，2022年年初至今，哈加工产品对华出口同比增长17.8%，达10亿美元。哈萨克斯坦向中国出口的产品包括了铜和阴极铜、植物油、钛及其制品、谷物或加工豆类残渣、环烃等。

一季度哈国自中国进口了21亿美元的产品，主要包括空调机组、计算机、土壤分类和研磨设备、大型工业机器和设备、发电机组、轮胎、移动电话。

值得一提的是，哈萨克斯坦减少了从中国进口鞋类和袜类、床上用品、卫生间和厨房用品、特殊机器和机械设备、压缩机和通风机等产品的数量。

一带一路项目

有充分的理由相信，中国国家主席习近平的来访，将为哈萨克斯坦与中国之间开展了多年的一带一路合作，注入全新的动力。

2013年，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦访问期间首次提出并启动了名为«一带一路»的项目，而哈萨克斯坦也在之后顺理成章的成为了全球第一个深度参与和积极实施一带一路倡议相关项目的国家。

在9年的时间里，9年来，中国与149个国家和32个国际组织在该项目框架内签署了200多份合作文件。截至今年5月，与一带一路有关国家的贸易总额约为11.8万亿美元，直接投资超过1400亿美元。

目前，哈中两国正在医疗保健、绿色经济、数字化、创新等领域开展多个项目正在实施中。 此外，正在实施«绿色丝绸之路»和«数字丝绸之路»项目，促进合作的可持续发展。

将在阿克托别和西安开设文化中心及总领事馆

推动文化领域的合作，将哈中两国人文合作腿上一个新的高度，也是双方目前的一项重要目标。

建交30年来，哈萨克斯坦与中国之间的民间往来和文化交流发展迅速。中国目前在哈萨克斯坦建立了5座孔子学院，每年有超过3000多名哈萨克斯坦学子在其中学习汉语。定期举行的«汉语桥»、«汉语夏令营»、«汉语歌曲大赛»等活动，吸引了许多哈萨克斯坦人的参与。到2021年底，在两国高校留学的学生人数超过了1.51万人。

哈萨克斯坦著名的诗人阿拜的作品，在中国有着巨大的知名度，而新生代的著名音乐人迪玛希更是成为了中国家喻户晓的明星人物。

今年7月，哈中两国恢复了因新冠疫情而一度中断的直航航班。此外，哈萨克斯坦也想中国公民实行了14天免签制度。

目前，哈萨克斯坦和中国正在讨论在西安和阿克托别相互设立文化中心和领事馆的问题。

值得一提的是，哈萨克斯坦还成立了中医药中心，相信该机构将为两国医疗关系的发展做出贡献。

自新冠疫情以来，世界局势发生了巨大的变化。在这样一个前所未有的时代，哈中两国都面临着维护国家安全稳定、实现国家发展和现代化的历史性任务。

中国国家主席习近平访哈期间，两国领导人将围绕着提升两国共同价值观、加强经贸联系等议题举行会晤。

我们相信，中哈两国元首之间的此次会晤，必然将会推动哈中友好关系迈上新台阶，引领两国走向下一个辉煌的30年。

【编译：木合塔尔·木拉提】