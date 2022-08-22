今年是哈萨克斯坦和意大利建交的30周年

哈通社/努尔苏丹/8月22日--2022年8月21日是哈萨克斯坦与意大利建交的30周年。

在此期间，两国关系达到了前所未有的高水平：进行着有意义的政治对话，相互贸易步伐加快，合作协议不断增加，多边结构框架下的合作不断加强。 2009年的签署《战略伙伴关系协定》文件是证明哈意关系地位的重要事件。

如今，哈萨克斯坦正在进行大规模的政治改革。国家元首提出了旨在实现政治制度现代化、完善人权保护机制、创建新哈萨克斯坦的改革方案。 在这方面，与意大利共和国的良好关系为我国正在进行的改革的实施和促进做出了重要贡献。

意大利是哈萨克斯坦最大的贸易和投资伙伴之一，哈萨克斯坦则是意大利在中亚地区的重要伙伴。 30年来，意大利对哈萨克斯坦经济的投资额为150亿美元。

2022年上半年，哈萨克斯坦与意大利的贸易额达到了80亿美元。两国经贸合作的主要领域是能源、自然资源勘探和生产、建筑、基础设施、交通、通讯、农业、科技。

目前，哈萨克斯坦有超过 250 家意大利合资公司。

为发展双边关系，两国成立了政府间工业和经济合作交流工作组和 "哈萨克斯坦-意大利"议会间友好小组。

考虑到在国际议程主要问题上立场的相似性，两国在国际组织框架下建立了可靠的关系。

区域间合作也在快速发展。自今年6 月起，意大利航空公司NEOS开通了阿拉木图市和米兰市之间国际航班。

此外，两国在教育、图书馆工作、科学研究等领域的合作也在不断扩大。阿拜·库南拜吾勒诞辰诞辰175周年之际，《阿拜箴言》和阿拜诗歌被翻译成了意大利语。

哈萨克斯坦有意进一步奉行旨在全面加强和发展与意大利战略伙伴关系的外交政策。

【编译：阿依波塔】



