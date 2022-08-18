今天是哈萨克斯坦边防部队成立30周年纪念日

哈通社/努尔苏丹/8月18日 – 8月18日，是哈萨克斯坦边防部队的成立纪念日。

哈萨克斯坦边防部队于1992年8月18日根据总统令正式成立，至今已满30周年。

2012年，这一天被依法正式确立为边防部队的职业节日，并列入法定节日列表当中。

隶属于国家安全委员会的边防部队，是负责保卫国家边境的专职机构。

在1991年正式宣布独立后，新生的共和国面对着保障国家领土完整和主权的重要任务。

可靠地保卫国家边界，是边防部队的一项重要使命，受到国家领导层的密切关注。

哈萨克斯坦与俄罗斯、中国、吉尔吉斯、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦五个国家交界。共和国陆上边界线总长度达到了13 402公里，水域边境线1 730公里。

在前苏联时代，需要派驻边防人员的边境线只有与中国之间大约1700多公路的边界，而独立后，这一边界增加到了与五个国家之间的近1.5万公里区域。这些区域不仅包括了陆地边境，还有里海周边的海域。

如今，哈萨克斯坦已经与所有邻国完成了边境的划分工作，与所有周边国家都没有领土争议。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾表示：

- 事实证明，独立后迅速着手开展边境线的划分谈判，明确清晰的确立了国界，是一项极为正确的历史决断。现在，哈萨克斯坦与周边国家间拥有落实在纸面上的、被国际法所承认的划界协议，没有任何人能够对此提出异议。

【编译：木合塔尔·木拉提】



