国防部计划追加订购30台国产轮式装甲车

哈通社/努尔苏丹/7月18日 – 国防部将订购30台国产阿尔兰轮式装甲战车。

据哈萨克斯坦国防部消息，自2016年开始，哈萨克斯坦武装力量已陆续装备了138台由哈萨克斯坦派拉蒙工程公司生产的国产阿尔兰6X6轮式防雷装甲战车。

根据2022~2023年的计划，国防部准备再向派拉蒙工程公司订购30台这一型号的国产装甲战车。

其中，10台将于2022年交付使用，30台于2023年交付。

新订购的30台战车将装备各类模块化战术组建，订单总价值约为820亿坚戈。

这将使哈萨克斯坦武装力量拥有的国产阿尔兰6X6轮式装甲战车的总数增加至168台。

国防部还计划于哈萨克斯坦派拉蒙工程公司合作开发基于4X4轮式装甲车底盘系统的特种战术车辆，目前正在就火控模块的设计问题进行讨论，一旦完成设计，预计将会订购18台此类战车。

哈萨克斯坦派拉蒙工程公司为南非帕拉蒙特集团和哈萨克斯坦工程公司的合资企业，由该公司生产的«阿尔兰»（Arlan）装甲车是在帕拉蒙特集团«猛虎»防地雷伏击车（MRAP）基础上研发的改良版，经过大规模改造以符合哈军方实际需求，装甲车生产过程中的本土化率已超过70%。

【编译：木合塔尔·木拉提】



