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哈萨克斯坦秋季将追加购买30万剂辉瑞疫苗
2022 年 7月 15 日 星期五 15:28

哈萨克斯坦秋季将追加购买30万剂辉瑞疫苗

哈通社/努尔苏丹/7月15日 – 哈萨克斯坦计划在秋季追加订购30剂辉瑞（Pfizer）疫苗。

哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特15日主持召开新闻发布会，对我国当前的新冠疫情传播形势进行了介绍。

据其透露，目前哈萨克斯坦尚有1 640 930剂的新冠疫苗储备。其中，国产QazVac疫苗32.9万剂，中国国药（Sinopharm）疫苗120万剂，美国辉瑞（Pfizer）疫苗10.65万剂。

具体到阿拉木图市而言，该地目前储备的新冠疫苗数量分别为：国产QazVac疫苗3.7万剂，中国国药（Sinopharm）疫苗18万剂，美国辉瑞（Pfizer）疫苗8600剂。

卫生部长同时指出，位于江布尔州的制药厂每月会稳定的生产5万剂国产QazVac疫苗。

- 疫苗的储备是充足的，不存在短缺。- 她说。

谈到辉瑞疫苗的问题时，卫生部长表示，目前正在使用现有的辉瑞疫苗为孕妇、哺乳期妇女和12岁以上未成年人进行接种。

同时，为了在秋季开展针对孕妇和未成年人的进一步接种工作，已经向辉瑞公司提交了追加订单。秋季计划为15万该群体接种疫苗，因此订单数量为30万剂。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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