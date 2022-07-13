托卡耶夫总统出席国安委成立30周年庆祝晚会

哈通社/努尔苏丹/7月13日 ——据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统13日出席了国家安全委员会成立30周年庆祝活动，并向国安委工作人员致以祝贺。
总统在讲话中指出，国家安全体系是国家的主要基座，也是独立发展不可动摇的支柱。
- 在为祖国无私奉献的公民们的不懈奋斗，我们的国家走上了繁荣发展的道路。你们及时应对了内外威胁。当今，国家的基础和宪法结构得到了牢固的保护。我国独立价值观曾多次面临了严峻挑战。你们为维护和平与和谐而不懈努力。-托卡耶夫说。
总统表示，根据国安委开展的有效工作结果，年初至今，宣传恐怖主义和极端主义的42人落网，阻止了两次恐怖袭击计划。与此同时，国安委与内务部展开合作，逮捕重大犯罪团伙成员22人，缉获近700支武器和1.7万发子弹，以及54个手榴弹。
此外，国安委还参加了打击贩毒国际特别行动，捣毁了哈萨克斯坦境内的毒品实验室和贩毒路线。边境局官兵查处总价值超过80亿坚戈的非法运输货币、黄金等货物。与此同时，网络安全部门成功组织了1500多次DDoS网络攻击。
托卡耶夫总统指出，社会所有领域的改革对我国新哈萨克斯坦的建设发挥重要作用。他强调，公民社会的发展将有效保护民主原则，这对国家的发展至关重要。因此，公正和法治将是我国发展道路的主要方向。
总统表示，在特殊机构任职，首先需要具备全面和知识，以及能够深入研究任何情况，并做出严肃及合理的决定。
最后，总统向国安委优秀工作人员颁发了国家奖章。