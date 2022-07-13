2022 年 7月 13 日 星期三 18:46

托卡耶夫总统出席国安委成立30周年庆祝晚会

哈通社/努尔苏丹/7月13日 ——据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统13日出席了国家安全委员会成立30周年庆祝活动，并向国安委工作人员致以祝贺。

总统在讲话中指出，国家安全体系是国家的主要基座，也是独立发展不可动摇的支柱。

- 在为祖国无私奉献的公民们的不懈奋斗，我们的国家走上了繁荣发展的道路。你们及时应对了内外威胁。当今，国家的基础和宪法结构得到了牢固的保护。我国独立价值观曾多次面临了严峻挑战。你们为维护和平与和谐而不懈努力。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统指出了国安委2000年初应对恐怖主义和极端宗教主义的巨大贡献，并高度评价了情报机构，以及国安委特种部队和边境局的工作。

总统表示，根据国安委开展的有效工作结果，年初至今，宣传恐怖主义和极端主义的42人落网，阻止了两次恐怖袭击计划。与此同时，国安委与内务部展开合作，逮捕重大犯罪团伙成员22人，缉获近700支武器和1.7万发子弹，以及54个手榴弹。

此外，国安委还参加了打击贩毒国际特别行动，捣毁了哈萨克斯坦境内的毒品实验室和贩毒路线。边境局官兵查处总价值超过80亿坚戈的非法运输货币、黄金等货物。与此同时，网络安全部门成功组织了1500多次DDoS网络攻击。 总统强调，日益加剧的地缘政治紧张局势，以及前所未有的制裁冲突和混合冲突的蔓延对国家安全构成了新的挑战。托卡耶夫认为，快速的全球化和大规模的技术革命导致国家之间的边界开放。国家间的相互依存度将增加，在这种情况下，外部力量对哈萨克斯坦信息和社会文化空间的影响将增加。

托卡耶夫总统指出，社会所有领域的改革对我国新哈萨克斯坦的建设发挥重要作用。他强调，公民社会的发展将有效保护民主原则，这对国家的发展至关重要。因此，公正和法治将是我国发展道路的主要方向。

总统表示，在特殊机构任职，首先需要具备全面和知识，以及能够深入研究任何情况，并做出严肃及合理的决定。

最后，总统向国安委优秀工作人员颁发了国家奖章。 【编译：小穆】