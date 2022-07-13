今天是哈萨克斯坦国家安全委员会成立30周年纪念日

哈通社/努尔苏丹/7月13日 – 今天是哈萨克斯坦国家安全委员会成立日。

距今30年前的1992年7月13日，根据总统令，哈萨克斯坦共和国国家安全委员会正式成立。

时至今日，国家安全委员会在其职权范围内管理哈萨克斯坦共和国国家安全机构、情报、反情报、行动搜索服务、国家边防、政府通信服务和特殊目的服务«A»的统一系统，在其职权范围内进行部门间协调，并作为哈萨克斯坦共和国保护国家秘密的授权机构，负责在保卫国家机密领域实施统一政策。

在哈萨克斯坦独立的30多年间，哈萨克斯坦国家安全委员会执行了一系列重要的任务和行动，其中包括了从战乱的叙利亚地区，接回数批哈萨克斯坦妇孺儿童的著名的«朱桑»人道主义救援行动。

在反对和打击恐怖主义方面，国家安全委员会也始终保持着高度的责任感，成功完成了许多国际性的任务。

此外，关于从哈萨克斯坦提取和运输用作核燃料的高浓缩铀的«蓝宝石»项目，在旨在抓捕外国特工和间谍的«维多利亚»行动中，国家安全委员会均展示出了优秀的能力。

通过实施«Gorka»、«台风»等一系列特殊行动，斩断了国际贩毒贸易网络的输送渠道。

这些年来，国家安全委员会为维护国家安全和保障社会秩序和公共安全作出了巨大的贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】