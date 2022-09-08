2022 年 9月 8 日 星期四 , 22:38

联合国报告：没有投资，实现全面性别平等将需要近 300 年

哈通社/努尔苏丹/9月8日 —— 据联合国新闻处消息，根据联合国妇女署和联合国经济和社会事务部周三发布的一份报告，如果以目前的进展速度继续下去，实现 17 项可持续发展目标 (SDG) 之一“性别平等”可能需要近 300 年的时间。

这项研究揭示了面对接踵而至的全球危机，例如新冠疫情、暴力冲突和气候变化，以及女性性健康和生殖健康及权利方面的倒退，不同性别之间的差距在如何恶化。

因此，各国将无法在 2030 年最后期限之前实现可持续发展目标。

“扭转这一趋势”

联合国妇女署执行主任巴胡斯说：

-我们正接近 2030 年期限的中途，这是妇女权利和性别平等的一个转折点。至关重要的是，我们现在要团结起来投资于妇女和女孩，以恢复并加快进展。 数据显示，不可否认的是，全球危机使她们的生活在收入、安全、教育和健康方面都变得更糟。 我们花越长的时间来扭转这一趋势，我们所有人的代价就越大。

《2022 年性别快照》报告展示了合作、伙伴关系和投资对于让世界重回正轨的重要性。

如果不迅速采取行动，那种不禁止对妇女的暴力行为或不保护她们在婚姻和家庭中的权利的法律制度，可能会在子孙后代中延续。

报告警告说，按照目前的进展速度，填补法律保护的空白和取缔歧视性法律将需要长达 286 年的时间。

最脆弱人受影响

此外，实现女性在工作场所领导职位上的平等代表权需要 140 年，而在国家议会中实现平等代表权也需要 40 年。

同时，要到 2030 年消除童婚，进展速度必须比过去十年快 17 倍。来自最贫困农村家庭和受冲突影响地区的女孩预计将继续遭受最大痛苦。

联合国经社部助理秘书长斯帕托利萨诺说：

-接踵而至的全球危机正在危及可持续发展目标的实现，世界上最脆弱的人口群体受到的影响尤为严重，尤其是妇女和女孩。性别平等是实现所有可持续发展目标的基础，它应该成为重建得更好的核心。

极端贫困加剧

报告还强调了减贫成果出现的令人担忧的逆转，而物价上涨将加剧这种情况。

到今年年底，大约有 3.83 亿妇女和女孩将生活在极端贫困中，而极端贫困的男性和男孩则为 3.68 亿。 在世界大部分地区，更多的人将没有足够的收入来满足食物、衣服和适当的住所等基本需求。

报告称，如果目前的趋势继续下去，到 2030 年，撒哈拉以南非洲地区生活在极端贫困中的妇女和女孩将比现在更多。

俄乌冲突的持续进一步加剧了粮食不安全和饥饿，尤其是对妇女和儿童造成了影响。此外，冲突导致小麦、化肥和燃料供应受限，同时推高了通货膨胀。

教育的力量

报告中其他令人震惊的事实表明，全球范围内，女性因新冠大流行而损失了大约 8000 亿美元的收入。 尽管出现了反弹，但预计今年女性在就业市场的参与率将下降至 50.8%，而 2021 年为 51.8%。

秘书长古特雷斯即将在本月晚些时候联合国大会第77届会议期间召开教育变革峰会。这份在峰会召开前发布的报告指出，虽然仅靠教育还不够，但实现普及女童教育将有助于促进性别平等。

女孩每多上一年的学，未来的收入最多可增加 20%，从而进一步影响减贫、改善孕产妇健康、降低儿童死亡率、加强艾滋病毒预防和减少对妇女的暴力行为。