哈通社3月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/3月5日 -- 哈通社为各位读者总结3月5日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月5日,星期天

3月5日是公历一年中的第64天（闰年第65天），离全年的结束还有301天。

世界各国/地区节日：

阿塞拜疆体育文化日 根据阿塞拜疆总统2005年3月4日签署的命令，阿塞拜疆每年3月5日庆祝 体育文化日。

吉尔吉斯斯坦司法工作人员日 根据吉尔吉斯斯坦政府2004年5月26日签署的决议，该国于2005年3月5日开始庆祝该节日。

伊朗植树日 每年的3月5日，伊朗举行全民植树活动。

中国学雷锋纪念日 1963年3月5日，中国国家主席毛泽东为沈阳部队某部因公牺牲的英雄战士雷锋的题词«向雷锋同志学习»在《人民日报》发表。此后，中国全国广泛开展学习雷锋的活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1975年 巴甫洛达尔拖拉机制造厂制造出第10万辆拖拉机。

1992年 哈萨克斯坦共和国同阿拉伯埃及共和国建立外交关系。

1993 哈萨克斯坦通过面向1993-1995年的国家私有化方案第二阶段。

2005年 阿拉木图市举行中亚手工艺品展。

2010年 哈萨克斯坦驻比利时大使馆与欧洲国际关系学院在布鲁塞尔联合举行题为《哈萨克斯坦担任欧洲安全与合作组织轮值主席国》会议。

2015 年 哈萨克斯坦国家央行同伊斯兰金融发展协会签署合作备忘录。

2018年 首任总统纳扎尔巴耶夫宣布《五大社会举措》。

2019年 哈萨克式摔跤协会在意大利成立。

2020年 哈萨克斯坦著名媒体人阿克玛拉勒·巴塔罗娃获妇女与经济论坛杰出女性奖提名。