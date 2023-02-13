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    土耳其大地震已致3万多人罹难 联合国：最终罹难数恐逾5万

    2023 年 2月 13 日 星期一 , 07:46

    哈通社/阿斯塔纳/2月13日--综合外媒报道，据土耳其和叙利亚的政府及救灾机构公布的数据，强震已造成两国超过3.3万人遇难。联合国人道事务官员12日表示，最终罹难人数料会再多1倍以上，达到超过5万人的情况。

    据土耳其官方12日公布的最新数据，土耳其强震已导致土耳其29605人遇难。叙利亚卫生部11日表示，在叙政府控制区已有1408人遇难，2341人受伤；在反政府武装控制地区，当地救援队11日表示，地震导致超2167人遇难，超2950人受伤，遇难和受伤人数或将进一步上升。

    当地时间11日，联合国主管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲思，在土耳其卡赫拉曼马拉什省视察灾区时表示，土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生的强烈地震是这一地区百年来最严重的事件。

    他在接受天空新闻网采访时说：

    -我认为遇难人数很难精准估计，因为我们需要考量到深埋在废墟下的人，但我觉得死亡人数会增加1倍，甚至还会更多。

    据法新社报道，联合国称，土耳其和叙利亚至少有87万人需要热食，而光是叙利亚就有530万人无家可归。

    世界卫生组织（WHO）表示有近2600万人受到这次地震影响，说需要4280万美元因应目前的卫生健康需求。

    格里菲思在其个人社交媒体发布的影片说：

    -不久后，搜救人员将会退场，改由人道主义机构上阵。人道主义机构的工作是在接下来几个月，照顾大量受强震影响的人。

    作者:

    Ерлан Мазан

    国际 联合国 土耳其 地震 叙利亚
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