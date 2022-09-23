最新研究：全球若烧完全部化石燃料 将释放3.5万亿公吨温室气体

哈通社/阿斯塔纳/9月23日 —— 据联合早报网消息，最新报告显示，如果人类把世界上所有剩余的化石燃料烧完，将释放3.5万亿公吨的温室气体，相等于把全球气温升幅控制在1.5摄氏度的剩余碳预算的七倍。

碳预算（carbon budget）是指若地球升温幅度不超过《巴黎协定》设定的1.5摄氏度目标，全球还有多少额度可排放温室气体。

自工业革命以来的人类活动已经导致全球气温升高了近1.2摄氏度，并引发了更严重的干旱、洪水和风暴。

联合国估计，地球剩余的碳预算约为3600亿公吨二氧化碳当量，或按目前排放水平计算还可持续九年。

联合国去年的年度生产差距评估发现，到2030年，各国计划燃烧的化石燃料，将是升温1.5摄氏度容许量的两倍以上。

在这之前，还没有一份关于各国剩余化石燃料储备的全球清单。非政府组织«碳追踪»和«全球能源监测»于是在星期一（9月19日）成立了第一个全球化石燃料登记处（Global Registry of Fossil Fuels），希望提供有关全球石油、天然气和煤炭储量数据，以填补全球供应方面的知识空白，并帮助政策制定者更好地管理淘汰化石燃料计划。

登记处包含了89个国家的5万多个油气田的资料。根据分析，一些国家自身拥有的化石燃料储量，就足以超过整个世界的碳预算。例如，美国煤炭储量可释放5200亿公吨二氧化碳当量；中国、俄罗斯和澳大利亚的储量也足以使全球升温幅度超过1.5摄氏度。分析也发现，在5万个油气田中，沙特阿拉伯加瓦尔（Ghawar）油田的排放量最高。据登记库，前12个污染最严重的地点都在波斯湾地区或俄罗斯。



