联合国发出警告：全球3.45亿人口面临饥饿

哈通社/阿斯纳塔/9月17日 —— 据半岛电视台消息，联合国粮食计划署执行主任大卫·比斯利警告称，当今世界正面临着«规模空前的全球紧急情况»——多达3.45亿人口正走向饥饿，其中7000万人因乌克兰战争而处于更为急迫的状况。

大卫·比斯利在15日向联合国安理会表示，在该机构运作的82个国家内，共有3.45亿人口面临严重的粮食不安全问题，这是2020年新冠疫情大范围爆发之前处于严重粮食不安全状态的人数的两倍之多。

他还表示，令人难以置信的是，来自45个国家的5000万人口正在遭受严重营养不良的折磨，而他们就站在“饥荒的大门之前”。

他还指出，“过去的饥饿浪潮，现在变成了一场饥饿飓风”，他还谈到了冲突的加剧、新冠疫情对经济的连锁反应、气候变化、燃料价格上涨以及俄罗斯对乌克兰的军事行动。

比斯利表示，自俄罗斯于今年2月24日对其邻国发起军事行动以来，飞涨的食品、燃料和化肥成本已经使7000万人口接近饥饿。

他还表示，尽管在今年7月达成了一项协议，以允许乌克兰的粮食从被俄罗斯封锁的3个黑海港口内运出，并继续努力将俄罗斯化肥运向全球市场，但是，“今年的确存在发生多重饥荒的风险”。

“而且，如果我们不采取行动，到2023年之际，目前的粮食价格危机可能还会发展为一场粮食供应危机。”

“齐心协力”

联合国安理会重点关注埃塞俄比亚、尼日利亚东北部、南苏丹和也门冲突所引发的粮食不安全和饥荒风险。但是比斯利以及联合国人道主义事务负责人马丁·格里菲思，还对索马里的粮食危机发出了警告——两者最近都访问了索马里。此外，格里菲思还将阿富汗问题列为最重要的问题之一。

格里菲思表示，“索马里将会发生饥荒。当然，它也不会是唯一会发生饥荒的地方。”

他还引用最新的评估指出，“成千上万的人面临着灾难级别的饥饿”，这就意味着他们处于最为严重的饥荒状态。

比斯利还提到了他在2020年4月向安理会发出的警告——“我们当时正面临着饥荒，严重的饥荒”。他还指出，在当时，全世界“加大了资金投入，并做出了重大的反应，让我们成功避开了这场灾难”。

他还表示，“现在，我们又一次处于危机的边缘，情况甚至更加糟糕。我们必须尽我们所能，让所有人齐心协力并竭尽全力”，“全世界饥饿的人们都在指望我们，我们不能让他们失望。”

冲突和暴力的影响

格里菲思表示，普遍和日益严重的粮食不安全是冲突和暴力产生的直接和间接结果，这些冲突和暴力造成了平民的伤亡，并迫使许多家庭逃离他们赖以获得收入和粮食的土地，从而导致了经济衰退，以及他们无力承担的粮食价格上涨。

他还表示，在也门经历了持续7年多的战争之后，“约有1900万人——即10人中约有6人，处于严重的粮食不安全状态，据估计，该国有16万人面临着灾难，还有53.8万名儿童处于严重营养不良的状态”。

比斯利指出，乌克兰战争加剧了也门的通货膨胀。也门近90%的粮食依赖进口。世界粮食计划署希望向该国近1800万人口提供援助，但是援助成本在今年上升了30%，并达到了26亿美元。

他还表示，其结果就是，该机构被迫减少对也门人的粮食供应，因此，他们在这个月只能获得之前口粮的三分之二。



