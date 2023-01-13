曾失去3个孩子的哈国夫妻 如今收养了33名孤儿

哈通社/阿斯塔纳/1月13日 – 库斯塔奈州的一对夫妻养育着36个孩子，其中33个孩子是他们收养的。他们对所有的孩子都视如己出。

鲁斯塔姆·舒克洛夫和慕扎玛·曼苏尔洛娃生活在库斯塔奈州利萨科夫斯克市。

这对夫妻告诉kstnews记者，由于自小就在许多兄弟姐妹们当中一起成长，他们结婚后也一直希望能够拥有一个属于自己的大家庭。两人先后生育了6个孩子，但令人遗憾的是，其中3个孩子不幸早夭。

剩下的3个孩子中，2个男孩——老大尤勒达什和老二谢尔佐德都早已成年，小女儿沙基拉今年刚满16岁。

慕扎玛说：

- 沙基拉小时候家里没有和她同龄的玩伴，因此总是很寂寞。也就是在那时，我们做出了一个决定，从孤儿院领养孩子。最初的想法是领养1-2个孩子。但在访问了孤儿院，了解了孩子们之后，我们一下子领养了7个，之后又继续领养了其他的孩子。