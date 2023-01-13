曾失去3个孩子的哈国夫妻 如今收养了33名孤儿

2023 年 1月 13 日 星期五 , 12:18

哈通社/阿斯塔纳/1月13日 – 库斯塔奈州的一对夫妻养育着36个孩子，其中33个孩子是他们收养的。他们对所有的孩子都视如己出。

鲁斯塔姆·舒克洛夫和慕扎玛·曼苏尔洛娃生活在库斯塔奈州利萨科夫斯克市。

这对夫妻告诉kstnews记者，由于自小就在许多兄弟姐妹们当中一起成长，他们结婚后也一直希望能够拥有一个属于自己的大家庭。两人先后生育了6个孩子，但令人遗憾的是，其中3个孩子不幸早夭。

剩下的3个孩子中，2个男孩——老大尤勒达什和老二谢尔佐德都早已成年，小女儿沙基拉今年刚满16岁。

慕扎玛说：

- 沙基拉小时候家里没有和她同龄的玩伴，因此总是很寂寞。也就是在那时，我们做出了一个决定，从孤儿院领养孩子。最初的想法是领养1-2个孩子。但在访问了孤儿院，了解了孩子们之后，我们一下子领养了7个，之后又继续领养了其他的孩子。

丈夫鲁斯塔姆表示，自己从长期从事批发贸易，积攒了不少财富，因此能够承担养育孩子的开支。这也是他们夫妻决定收养这些孩子时，心有底气的原因。

- 我以前还经营着一家商店，大家都叫我们《利萨科夫斯克的水果之王》。90年代我曾长期从事批发生意。- 他说。

如今在他们的家里，冰箱里始终会填满食物，以保证每个孩子想要吃东西时都能得到满足。女主人强调称，他们一家人只食用纯天然产品，绝大多数的食材，来自他们自己的菜园子。

夫妻俩还表示，虽然现在家中人口不少，但照顾这些孩子，两个人并没有感到非常困难。

慕扎玛强调，家里的饭菜都是她自己亲手准备的，舍不得让孩子们，尤其是姑娘们给她打下手。

她还说，另一方面，由于人口众多，做饭的工具也是她特意定制的，这些东西让小孩子们去操作并不合适，可能会伤到她们。

大多数情况下，慕扎玛一个人就能完成全家的饭菜制作，偶尔会需要丈夫的协助。一家人每年要消耗掉30块面包。

家中目前最大的孩子叫卡缇娅，今年刚满18岁。她是在一年前加入这个大家庭的。卡缇娅3岁时，由于亲生母亲被剥夺监护权，而被送进了孤儿院。现在的卡缇娅正在上大学，学习演艺专业，希望将来能够成为舞台剧演员。

- 这里远比在孤儿院生活要开心得多。兄弟姐妹们相互喜爱，是真正的家人。我现在放假了，在家休息，给弟弟妹妹们带来了很多新年的礼物。- 卡缇娅说。

平时，这位大姐姐还会帮助自己的弟弟妹妹们的学业，特别是辅导他们完成家庭作业，并带着他们做健身运动。

家中最小的成员阿吉扎今年6岁，很快就要上小学了。

如今，在慕扎玛和鲁斯塔姆的培养和教育下，这个大家庭中，已经有8个孩子考上了大学。作为父母，两人经常会为这些已经在外地上学的孩子们寄去食品、衣物，还会在需要时为他们租房提供资金方面的支持。

考入库斯塔奈州立电工学院的奥列格，今年将会前往州首府开始学业，他对记者说，很舍不得离开继父母。

- 我爱他们，他们给了我一个真正的家。- 奥列格说。

慕扎玛和鲁斯塔姆不否认自己今后可能会收养更多的孩子，并且，作为父亲的鲁斯塔姆表示，他也非常期待长大成人的孩子们能够结婚，拥有各自的小家庭，并让他早早的抱上孙儿。

对于这对恩爱善良的夫妻而言，更多的孩子，意味着更多的幸福。

（图片来自kstnews.kz）

【编译：木合塔尔·木拉提】