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国际油价3月31日上涨

Айбота Айдын
2023 年 4月 1 日 星期六 , 09:00
国际油价3月31日上涨

哈通社/阿斯塔纳/4月1日--国际油价3月31日上涨。

截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨1.30美元，收于每桶75.67美元，涨幅为1.75%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.50美元，收于每桶79.77美元，涨幅为0.63%。
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