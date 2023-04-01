哈通社/阿斯塔纳/4月1日--国际油价3月31日上涨。

截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨1.30美元，收于每桶75.67美元，涨幅为1.75%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.50美元，收于每桶79.77美元，涨幅为0.63%。