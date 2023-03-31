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    哈通社3月31日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2023 年 3月 31 日 星期五 , 07:00

    哈通社/阿斯塔纳/3月31日 -- 哈通社为各位读者总结3月31日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    3月31日,星期五

    3月31日是阳历一年中的第90天，离全年的结束还有275（闰年则还有276）天。

    世界各国/地区节日：

    世界备份日 世界备份日（world backup day）是由美国网络社区Reddit在4月1日愚人节前一天发起的，同时号召网友建议各种在线备份程序，来帮助大家安全的备份资料。

    这一天在哈萨克斯坦历史上：

    1995年 颁布了《哈萨克斯坦共和国国家复兴银行法令》。

    1995年 哈萨克斯坦邮政公司发行世界文化人物及伟大诗人阿拜诞辰150周年纪念邮票。

    1998年 哈萨克斯坦国立艺术学院正式成立。

    2005年 前格鲁吉亚总统米哈伊尔·萨卡什维利对哈萨克斯坦进行正式访问并签署一系列双边协议。

    2006年 伊朗著名作家、科学家、中亚地区分析人士穆罕默德·侯赛因·阿贝丁的《哈萨克斯坦的文化外观》一书在德黑兰举行首发仪式。

    2011年 华盛顿卡内基研究所举行«哈萨克电影之夜»电影节。

    2015年 哈萨克斯坦央行发行《卫国战争胜利70周年》纪念邮票。

    2015年 «哈萨克汗国成立550周年»纪念展会在阿拉木图市举行。

    2016年 纳扎尔巴耶夫总统出席在美国首都华盛顿举行的第四届核安全峰会。

    2018年 哈通社与巴西EBC签署合作备忘录。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

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