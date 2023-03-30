哈通社3月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月30日 -- 哈通社为各位读者总结3月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月30日,星期四

3月30日是阳历一年中的第89天，离全年的结束还有276（闰年则还有277）天。

世界各国/地区节日：

土地日（阿拉伯语：يوم الأرض‎，Yom al-Ard；希伯来语：יוֹם הַאֲדָמָה‬，Yom HaAdama）在3月30日，是巴勒斯坦人每年一次纪念1976年当日在守护土地的抗争中发生的惨案。1976年3月30日，生活在以色列的6名巴勒斯坦人在抗议以色列侵占巴勒斯坦土地的集会中被以军士兵开枪打死。为纪念死难者，巴勒斯坦将3月30日定为土地日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦共和国与新加坡共和国正式建立外交关系。

1993年 意大利《Ecos》杂志发行哈萨克斯坦特别刊，并以哈、意、俄、英4种语言发行。

2001年 «博拉沙克»国际奖学金项目正式成立。

2006年 国际作家协会在阿拉木图市设立分部。

2010年 哈萨克斯坦在伊斯兰合作组织设立常驻代表。

2010年Kazakhstan Fashion Week时装周在阿拉木图市举行。

2017年 挪威驻哈萨克斯坦荣誉领事馆举行开馆仪式。