哈通社3月29日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月29日 -- 哈通社为各位读者总结3月29日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月29日，星期三

3月29日是公历一年中的第88天（闰年第89天），离全年的结束还有277天。

世界各国/地区节日：

美国越战退伍军人日 每年3月28日为美国越战退伍军人日。 1973年1月27日，巴黎举行了关于废除越南战争和建立和平的四方协议的庄严仪式。 同年，美国军队及其支持方从南越撤军。 1973年3月29日，最后一名美国士兵离开越南。因此，这一天被称为越南战争退伍军人日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1994年 纳扎尔巴耶夫总统在莫斯科国立大学发表演讲并提出建立欧亚经济联盟的想法。

1995年 哈萨克斯坦工会举行第二次代表大会。

1996年 哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦四国签署深化经济及人道主义领域一体化条约。

2005年 旨在纪念国家功勋人士耶尔穆罕•别克玛罕诺夫诞辰90周年的哈萨克斯坦首届大学生运动员在巴甫洛达尔市举行。

2012年 哈萨克斯坦企业代表出席«乌兹别克斯坦工业论坛-2012»。

2014年纳扎尔巴耶夫总统的«G-global: 21世纪»一书希腊文在雅典出版发行。

2014年 纳乌鲁兹节之际阿斯塔纳市举行伊朗文化周。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统对比利时进行了正式访问。

2017年 哈萨克斯坦歌手迪玛希的照片登上纽约时代广场LED大屏幕。

2018年 哈萨克斯坦-蒙古国政府间委员会会议在阿斯塔纳举行。

2019年 哈萨克斯坦首家廉价航空公司 «飞狮» （ Fly Arystan）航空开始出售机票。

2021年 托卡耶夫总统出席«国际债务架构和流动性»高级别会议。