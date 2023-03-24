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    哈通社3月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2023 年 3月 24 日 星期五 , 07:00

    哈通社/阿斯塔纳/3月24日 -- 哈通社为各位读者总结3月24日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    3月24日，星期四五

    3月24日是公历一年中的第83天（闰年第84天），离全年的结束还有282天。

    世界各国/地区节日

    世界结核病日 世界结核病日定于每年的3月24日，是纪念1882年德国微生物学家罗伯特·科霍向一群德国柏林医生发表他对结核病病原菌的发现。世界卫生组织于1993年在英国伦敦召开的第46届世界卫生大会通过了«全球结核病紧急状态宣言»并积极宣传此病的防治的重要。2012年统计约有860万人患有结核病，其中130万人死于结核病，他们大多数来自第三世界。

    了解严重侵犯人权行为真相权利和维护受害者尊严国际日 联合国大会设立在每年3月24日的纪念日，旨在教育、推广保护侵犯人权受害者的权利，并缅怀包括奥斯卡·罗梅罗主教在内的为人权事业做出巨大奉献的人们。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1992年 哈萨克斯坦共和国同天与匈牙利共和国和古巴共和国建立外交关系。

    1998年 意大利首都罗马举行题为«了解哈萨克斯坦»的会议。

    2014年 哈萨克斯坦举行首届哈萨克语«Blogyada-2014»大赛。

    2014年 纳扎尔巴耶夫总统在荷兰海牙同日本内阁总理大臣安倍晋三。

    2016年 纳扎尔巴耶夫签署关于召开第六届议会第一次会议的总统令。

    2018年 首任总统著作《独立时代》首发式在比什凯克举行。

    作者:

    Айбота Айдын

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