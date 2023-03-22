哈通社3月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月22日 -- 哈通社为各位读者总结3月22日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月22日，星期三

3月22日是阳历一年中的第81天，离全年的结束还有284（闰年则还有285）。

世界各国/地区节日

世界水资源日 每年的3月22日是世界水资源日。1993年1月18日，第四十七届联合国大会作出47/193号决议，根据联合国环境与发展会议通过的《二十一世纪议程》第十八章所提出的建议，确定每年的3月22日为世界水日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 阿塞拜疆“瓦坦 ”民族文化中心在巴甫洛达尔开设。

1995年 哈萨克邮政发行纳乌鲁兹节纪念邮票。

1997年 首任总统纳扎尔巴耶夫对英国进行正式访问，在白金汉宫同伊丽莎白二世举行会晤。

2001年 哈萨克斯坦著名民族音乐乐队“吾勒套” 正式成立。

2005年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席在阿斯塔纳举行的伊斯兰文化中心开幕典礼。

2008年 哈萨克斯坦在伊斯坦布尔开设文化中心和哈萨克语教育中心。

2013年 纳乌鲁兹节大型文艺演出哈萨克耶烈广场举行。

2013年 哈萨克斯坦驻克罗地亚大使馆新办公楼正式投入使用。

2015年 阿尔法拉比国立大学学生参加印度首都新德里举行的纳乌鲁兹节庆祝活动。

2015年 阿斯塔纳航空公司荣获“独联体商业领袖奖”。

2017年 乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫首次对哈萨克斯坦进行正式访问。

2018年 上合组织秘书处举行隆重的纳乌鲁兹节招待会。

Теги:



