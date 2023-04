哈通社3月21日简报:哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月21日 -- 哈通社为各位读者总结3月21日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月21日,星期二

3月21日是阳历一年中的第80天,离全年的结束还有285(闰年则还有286)。

世界各国/地区节日

纳乌鲁兹节 每年3月21日为哈萨克斯坦纳乌鲁兹节,该节日起源于«纳乌»(新年)和«鲁兹»(日),旨在迎接新的一年。自1999年开始被广泛庆祝。根据哈萨克习俗,在纳吾热孜节期间,哈萨克人会将泉水周围收拾干净,打扫落叶和其他垃圾,称之为«打开泉眼»。人们在节日来临前,都会打扫除旧,穿上节日的新装,修葺劳动工具。节日来临之时,人们也会积极参加活动。另外,人们在节日之前会偿还债务,消除隔阂,与周围人和睦相处。人们认为,如果纳吾热孜进入善良的主人家,所有的疾病、不幸、灾难都会远离他,欢庆节日将会带给他一整年的富足与好运。

国际消除种族歧视日 1966年11月9日,第21届联合国大会通过一项决议,把每年3月21日定为«国际消除种族歧视日(International Day for the Elimination of Racial Discrimination)»。

世界诗歌日 世界诗歌日(World Poetry Day)是3月21日,由联合国教科文组织于1999年发起,目标是向全球宣传阅读、写作、出版和教授诗。

国际森林日 森林占地球陆地面积的三分之一,在全球各地发挥着重要功能。世界上约16亿人,其中2000多种土著文化,都依靠森林获取生计、药物、燃料、粮食和住所。联合国大会于2012年12月21日在其第A/RES/67/200号决议中宣布每年3月21日为国际森林日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1972年 阿拉木图市阿吾艾佐夫区成立。

1994年 哈萨克斯坦共和国与大不列颠及北爱尔兰联合王国签署《友好合作宣言》。

2003年 哈萨克斯坦报刊出版社协会正式成立。

2009年 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦五国代表于2006年9月8日在塞梅市签署的《中亚无核武器区条约》获得五国批准并正式生效。

2013年 «哈萨克斯坦-童年的天空»为主题的意大利«哈萨克斯坦文化周»活动在罗马举行开幕仪式。

2017年 突厥斯坦市正式成为突厥世界文化首都。

2018年 上合组织秘书处纳乌鲁兹节庆祝活动在北京举行。

2019年 开罗大学语言系正式开设哈萨克语专业。

2021年 为了加强突厥国家之间的信息交流和形成共同媒体空间,«突厥斯坦»国际电视频道正式启动。