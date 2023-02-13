土耳其地震死亡人数超过3.1万人

哈通社/阿斯塔纳/2月13日--据阿纳多卢通讯社报道，土耳其南部发生的地震中死亡人数达31 643人。

根据早前报道，当地时间2月6日4时17分，土耳其卡赫拉曼马拉什市发生7.7级、13:24分发生7.6级，共两次重大地震。

土耳其10个省份，以及叙利亚等邻国均有震感，强震后发生了数百次余震。

2月6日发生地震之后，土耳其总统埃尔多安宣布全国哀悼七天。埃尔多安还表示，土耳其全国各地将降半旗表示哀悼。

当天，托卡耶夫总统向土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安致慰问电，并向政府下达向土耳其提供紧急援助指示。

根据托卡耶夫总统的指示，由41人组成的哈萨克斯坦紧急情况部首批专业救援队已于7日早晨启程前往土耳其，并从当天下午开始在加济安泰普市参与搜救工作。

8日上午，哈萨克斯坦派出第二批救援团队前往土耳其。哈萨克斯坦派往土耳其的救援人数达到了100人。

根据托卡耶夫总统的指示，哈萨克斯坦政府同时向土耳其紧急提供了100万美元的援助。

除了政府层面援助之外，哈萨克斯坦民众也对土耳其兄弟们伸出了援助之手。哈萨克斯坦民众筹集了2000万余坚戈，用其中的1730万坚戈购买了45座毡房，并用剩余资金采购了一些户外居住时需要的生活用品（铁锅、餐具等）。同时，项目方还收到了来自哈国企业家捐赠的50座全新毡房。

哈萨克斯坦志愿者们从已开始搭建提供给土耳其的毡房。

【编译：阿依波塔】