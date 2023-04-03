3月份哈国通胀率下降至18%

哈通社/阿斯塔纳/4月3日 – 据国家统计局数据，2023年3月哈萨克斯坦居民消费价格指数较2月环比下降0.4个百分点，为0.9%。食品价格整体上涨1.1%，非食品商品及服务费用上浮0.8%。

在食品商品当中，蔬菜价格上浮明显，3月份，番茄坚戈上涨12.7%，甜椒价格上涨4.9%，卷心菜价格上涨4.5%，甜菜价格上涨3.6%。

此外，价格上涨的食品产品还有：大米 - 3.4%，冷饮 - 3.3%，脂肪含量为 2.5%的酸奶- 3.0%，超巴氏杀菌牛奶 - 2.8%，香蕉 - 2.2%，牛肉- 2.1%，黄油 - 1.4%，干果、坚果和糖果产品 - 1.3%。

黄瓜价格下降7.3%，糖价格下降2.1%，脱壳荞麦价格下降2%。

在非食品产品中，3月份涨幅最高的是家具和家庭用品，以及个人用品，涨幅分别为2.3%和1.3%。

例如，与上个月相比，电器价格上涨4.3%，地毯价格上涨2.5%，沙发床价格上涨2.4%，座椅上涨2.2%。

个人用品当中，上涨情况分别为：除臭剂 - 2.5%，卫生纸 - 1.9%，香皂 - 1.7%，牙刷 - 1.5%，染发剂 - 1.3%。

服务费用当中，保健行业服务费上浮1.7%，牙科服务 - 1.8%，医学化验服务价格上涨 1.1%。旅客登记的铁路运输服务价格上涨 - 3.7%，美发和美容沙龙 - 2.5%，家庭维修和服务 - 0.7%。

在各地区中，阿拉木图州的月度通货膨胀率最高——1.5%（比全国平均水平高 0.6 个百分点），最低的是阿斯塔纳——0.4%。

按地区划分，阿拉木图州的食品价格上涨了 2.2%，曼格斯套州和卡拉干达州的非食品价格上涨了 1.1%，突厥斯坦州的有偿服务上涨了 2.0%。

2023年3月，哈国年通货膨胀率为18.1%。全国食品价格整体上涨20.5%，非食品价格上涨18.1%，有偿服务价格上涨14.4%。

【编译：木合塔尔·木拉提】