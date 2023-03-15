哈通社3月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 -- 哈通社为各位读者总结3月15日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月15日，星期三

3月15日是公历一年中的第74天（闰年第75天），离全年的结束还有291天。

世界各国/地区节日：

国际消费者权益日 1983年，国际消费者联盟组织正式确立每年3月15日为国际消费者权益日，目标旨在保护国际上的消费者的权益。选定此日的根据在于，1962年的3月15日，时任美国总统的约翰•肯尼迪在美国国会发表《关于保护消费者利益的总统特别咨文》一文，文中首次提出消费者的四项权利。

国际反对警察暴力日 每年3月15日是国际反对警察暴力日。该节日由«反对警察暴力组织»发起并于1997年首次庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1922年 巴弗洛达尔州东北部15公里处的«莫伊勒德»度假疗养村正式开放。

1991年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国总统令，纳乌鲁兹节正式被作为法定假日。

1999年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫颁布《成立哈萨克斯坦国家机密保护机构》的命令。

2002年 哈萨克斯坦国家铁路公司正式成立。

2005年 乌拉尔市政府为二战功勋老兵纳吾热兹•沃特艮诺夫竖立纪念牌。

2010年 哈萨克斯坦«Al Hilal»伊斯兰银行在阿拉木图市成立。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统签署通过《哈萨克斯坦共和国企业复原和破产法》。

2016年 在罗马尼亚首都布加勒斯特举行的欧洲区域会议期间，哈萨克斯坦面值2万坚戈钞票被评为设计和保护类最佳。

2017年 哈萨克斯坦职业拳手根纳季•戈洛夫金荣登著名拳击杂志«Boxing News»的封面。