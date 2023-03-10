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    格陵兰岛3月气温达15.2摄氏度 创同期最高纪录

    2023 年 3月 10 日 星期五 , 21:48

    哈通社/阿斯塔纳/3月10日 —— 据中新社援引《华盛顿邮报》报道，位于北极圈附近的格陵兰岛本周气温飙升，格陵兰岛首府努克的气温达到15.2摄氏度，创同期有史以来最高气温。报道称，格陵兰岛冰盖的快速融化是导致目前海平面上升的主要原因。

    报道称，据计算机模型分析，格陵兰岛最北部地区的异常温度甚至比正常值高出17至28摄氏度。

    丹麦气象研究所气候研究员马丁·斯坦德尔(Martin Stendel)表示，5日测到的格陵兰岛首府努克的气温是同期有记录以来的最高气温。努克位于该岛的西南海岸，往年三月的平均最高气温约为零下5摄氏度。

    “格陵兰岛在冬季达到如此高的温度，这肯定是一个非常不寻常的事件。”丹麦气象研究所的气候科学家露丝·莫特拉姆 (Ruth Mottram) 说。

    报道称，此次气温升高与格陵兰地区上方一个停滞的高压区有关，该高压区的形成可能是今年2月份大气层温度上升的结果。平流层突然变暖，破坏了通常使格陵兰岛在冬季保持寒冷的极地涡旋带来的冷空气。

    报道称，格陵兰岛当前的“高温”可能不会立即导致冰盖大量融化。但研究人员表示，这可能会在未来几年产生连锁影响，比如，它会减少降雪，改变格陵兰岛冰盖的面貌。

    这几年格陵兰岛冰盖的融化速度均创下纪录，超过了南极冰盖和山地冰川的融化速度，这也是导致目前海平面上升的主要原因。

    由于气候变暖，北极变暖的速度是全球其他地区的四倍，预计未来还会有更多的快速变暖和冰川融化事件发生。

    另据法新社报道，丹麦北极研究人员称，在过去的二十年里，格陵兰岛冰盖已经损失了4.7万亿吨冰，导致海平面上升1.2厘米。美国国家航空航天局(NASA)称，如果格陵兰岛冰盖全部融化，全球海平面将上升7.5米。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

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