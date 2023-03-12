哈通社3月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月12日 -- 哈通社为各位读者总结3月12日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月12日,星期日

3月12日是公历一年中的第71天（闰年第72天），离全年的结束还有294天。

世界各国/地区节日

世界反对网络审查日 - 世界反对网络审查日（英文：World Day Against Cyber Censorship）是2009年3月6日由记者无国界与国际特赦组织致信微软、Google和雅虎，呼吁这三家全球最大的网络巨头，能在3月12日这一天，停止审查博客平台和搜索引擎的内容，让全世界网民能够在这一天享受自由、开放的互联网；并且也向所有的个人、组织和国家发出一个信号--网络审查并不是唯一的前途。记者无国界和国际特赦组织表示，当前全球有超过二十个国家在进行网络审查。

太阳-地球日是美国国家航空航天局和欧洲空间局在2000年新创设的一个庆典节日，节日的目的是在推广大众对太阳的认识，和它影响地球上生物的方法。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1936年 江布尔州医学院正式成立。

1955年 关于在克孜勒奥尔达建造拜科努尔火箭发射场的协议通过。

1992年 哈萨克斯坦与阿富汗正式建立外交关系。

1994年 独立哈萨克斯坦首次参加在挪威利勒哈默尔举行的第17届冬季奥林匹克运动会。

2013年 哈萨克斯坦-捷克机械制造和金属加工技术开发中心在阿斯塔纳设立。

2014年 阿尔法拉比哈萨克国立大学举行旨在宣传纳扎尔巴耶夫总统国情咨文《哈萨克斯坦之路-2050：同一个目标、同一个利益、同一个未来》的«哈萨克斯坦之路2050：我的路»青年论坛。

2018年 哈萨克斯坦-卡塔尔建交25周年庆典在多哈举行。

2018年 关于哈中两国历史的《你和我：中国和哈萨克斯坦的历史》正式发行。

2018年 印度驻哈大使馆近日正式开始向哈萨克斯坦公民发放电子签证。

2019年 在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克举行的第29届大学生冬季运动会进入最后一个比赛日的争夺，哈萨克斯坦代表团最终收获7枚奖牌（4银3铜），位居奖牌榜第17位。

2020年 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的信仰间对话和民族团结国际研讨会上被授予«为国家和社会发展提供的贡献»国际奖。

2021年 美国总统乔·拜登向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和哈萨克斯坦人民致以了纳乌鲁兹节日祝福。