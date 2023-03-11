哈通社3月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月11日 -- 哈通社为各位读者总结3月11日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月11日,星期六

3月11日是公历一年中的第70天（闰年第71天），离全年的结束还有295天。

世界各国/地区节日

立陶宛独立日 立陶宛曾经与波兰合邦为波兰立陶宛联邦，后来成为沙俄附庸国并最终遭吞并。第一次世界大战后独立，但在第二次世界大战时被斯大林领导下的苏联吞并，成为苏联加盟共和国。1990年3月11日立陶宛宣布脱离苏联再次独立，直到1991年9月6日苏联才承认其独立。哈萨克斯坦与立陶宛于1992年6月15日建立外交关系。

欧洲恐怖袭击牺牲者纪念日 欧洲议会将3月11日设为恐怖袭击牺牲者纪念日，旨在纪念2004年3月11日在西班牙首都马德里市发生的恐怖袭击事件，200人在该事件中遇难。2005年7月7日，伦敦发生多个爆炸案，共造成50多人伤亡。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 哈萨克斯坦国家科学院哈萨克斯坦中部分院成立。

2007年 纳扎尔巴耶夫总统荣获卡塔尔《独立》奖章，该奖章是给予外国首脑的最高奖项。

2012年 哈萨克斯坦-印度副部长级别外交部磋商会议在印度德里举行。

2012年 国际展览局秘书长文森特·冈萨雷斯·洛塞泰斯率领的代表团正式对阿斯塔纳进行工作访问。

2012年 土耳其伊斯坦布尔市举行世界哈萨克协会日。

2012年 哈萨克斯坦-葡萄牙外交部磋商会议在里斯本举行。

2013年 «哈萨克斯坦工程»公司同EUROCOPTER公司签署关于军用直升机生产的新协议。

2015年 祖国之光党第16届代表大会在阿斯塔纳召开。

2016年 主题为《中亚地区一体化框架内加深前苏联地区一体化规划》的国际研讨会在阿拉木图图拉洛夫新经济学院正式开幕。

2019年 哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦双边合作第18次政府间会议将在塔什干举行。

2020年 马吉利斯（议会下院）全体会议二读通过了《关于就移民程序调节问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》法案草案。