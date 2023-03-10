哈通社3月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/3月10日 -- 哈通社为各位读者总结3月10日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月10日,星期五

3月10日是阳历一年中的第69天，离全年的结束还有296天（闰年则还有297天）。

世界各国/地区节日：

保加利亚大屠杀纪念日 该日是保加利亚官方假日，当天各地将举行纪念活动。

阿塞拜疆国家剧院日 根据阿塞拜疆总统令，2013年开始将3月10日定为阿塞拜疆剧院日。

加拿大亚历山大•贝尔纪念日 贝尔本人是一个声学生理学家和聋哑人语的教师。贝尔的父亲、祖父、兄弟的工作都与演说术和发声法有关，他的母亲和妻子是聋人，这一切都深刻影响着贝尔一生的工作。他对听力和语言的研究，进一步引导他发明实验听力设备，此设备最终使贝尔在1876年被授予第一个针对电话的美国专利。在他之前，德国人菲利普•雷斯曾发明过一台电话机，但其传声效果极差，实际上无法使用。1876年3月10日贝尔与他的同事试验了世界上第一台可用的电话机

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1932年 哈萨克斯坦阿克托比州正式成立。

1932年 哈萨克斯坦南哈州正式成立。

1995年 纳扎尔巴耶夫总统会见捷克外交部部长约塞夫•杰莱尼兹。

2005年 《农业科技：粮食与草粮-2005》国际展览会在彼得罗巴甫尔举行。

2011年 日本议会在东京举行关于发展哈-日两国关系的圆桌会议。

2011年 哈萨克斯坦驻土耳其大使馆同安卡拉Has Sanat画廊联合举行«黄金时代»展览。

2014年 哈萨克斯坦驻华大使馆代表团对中国云南省进行了工作访问。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统著作《G-Global : 21世纪》在拉脱维亚首都里加举行首发仪式。

2017年 纳吾鲁兹节来临之际，阿拉木图市举行首届哈萨克语迪士尼/漫威电影节。