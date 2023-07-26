国际货币基金组织：预计世界经济增速将放缓至3.0%

哈通社/阿斯塔纳/7月26日--据新华社报道，国际货币基金组织（IMF）25日将2023年世界经济增长预期上调至3.0%，较4月预测值高出0.2个百分点，但IMF同时认为世界经济面临多重下行风险，增长依然疲弱。



IMF当天发布《世界经济展望报告》更新内容，预计世界经济增速将从去年的3.5%降至今年的3.0%。IMF预计2024年世界经济增速为3.0%，维持此前预测不变。

IMF认为发达经济体增长明显放缓，预计增速将从2022年的2.7%降至2023年的1.5%。具体来看，美国2023年经济增长预期为1.8%，2024年增速将放缓至1.0%。欧元区今明两年经济增长预期分别为0.9%和1.5%。

IMF预计新兴市场和发展中经济体继续维持稳定复苏势头，2023年将增长4.0%，较4月预测值上调0.1个百分点。

另据IMF最新预测，中国2023年经济增速将为5.2%，与4月预测值持平。

IMF认为，疫情后的世界经济复苏步伐正在放缓，各经济领域、各地区之间的差距不断扩大。多国央行为抑制通胀而提高政策利率的措施持续对经济活动构成压力。

IMF警告，目前世界经济增长仍存在多重下行风险，表现在通胀持续、金融市场重新定价、新兴市场和发展中经济体债务压力加重、地缘经济分裂加深等多个层面。如果发生进一步冲击，通胀可能进一步走高，从而引发更具限制性的货币政策，金融部门动荡或将再度出现。

IMF指出，对于大多数经济体，首要任务依然是抑制通胀，同时确保金融稳定。各国央行应继续致力于恢复物价稳定、加强金融监管和风险监控。