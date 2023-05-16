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总理：我们的目标是今年将通货膨胀率降低 2 倍

2023 年 5月 16 日 星期二 , 13:16
总理：我们的目标是今年将通货膨胀率降低 2 倍

哈通社/阿斯塔纳/5月16日-- 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫16日主持召开政府例行工作会议。

会议讨论了2023年1至4月的国内社会经济发展情况和共和国预算的执行情况。

总理指出，根据前4个月的结果，哈萨克斯坦经济呈现了良好的增长趋势。

-当前的形势下，我们要确保经济保持高速增长。这并不容易，可以通过确保经济各领域的和谐工作来实现这一目标，每个部委和地区的贡献对于完成这一任务都非常重要。-斯马伊洛夫说。

总理指出，为了增加商业活动和发展经济，有必要加强吸引国内外投资工作。

-我们需要对固定资本吸引18.5 万亿坚戈的投资。-他说。

斯马伊洛夫表示，与此同时，重要的是继续采取措施发展创业和竞争力，并降低影子经济的水平。

他指出，经济政策的优先事项之一是逐步将国家在经济中的份额降至国内生产总值的14.4%。另外，今年要确保的任务之一是，将至2025年的私有化综合计划的实施率增至90%。同时要努力抑制物价上涨。

-我们的目标是今年将通货膨胀率降低 2 倍，这需要连贯而具体的紧急措施。 今年4月，通胀率放缓至16.8%。各州州长应继续开展稳定具有重要社会意义民生食品价格相关工作。-他说。

【编译：阿依波塔】


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