朝鲜向韩半岛东部海域发射2枚中程弹道导弹

2022 年 12月 18 日 星期日 , 12:37

哈通社/首尔/12月18日 —— 据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）18日表示，朝鲜从当天上午11时13分许到12时5分许在平安北道东仓里一带向韩半岛东部海域发射2枚中程弹道导弹（MRBM），导弹飞行约500公里。

据联参介绍，朝鲜当天以高仰角发射弹道导弹，飞行近500公里后坠落于东部海域。有观点指出，朝鲜或使用固体燃料火箭发动机发射新型中程弹道导弹。

联参表示，韩美情报部门正在综合近期朝鲜导弹研发动向，并进行分析。联参指出，韩美两国在朝鲜试射活动后开会共享有关情况，重申无论朝鲜发起任何威胁和挑衅，韩美都将进一步巩固联防态势。

联参表示，朝鲜发射弹道导弹对韩半岛乃至国际社会和平稳定构成严重威胁，公然违反联合国安理会的决议。韩方对此提出严正谴责，敦促朝鲜立即停止发射。联参强调，军方将基于韩美紧密合作，严密追踪和监视相关动向，并加强戒备应对万一可能。

另值得一提的是，朝鲜三天前在位于东仓里的西海卫星发射场进行推力为140吨的大功率固体燃料火箭发动机地面喷射试验。朝媒主张该试验取得成功。