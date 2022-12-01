美国南部遭龙卷风袭击 至少2人死亡

哈通社/阿斯塔纳/12月1日--据美国媒体报道，11月29日晚至30日上午，数十场龙卷风袭击美国南部多州，造成至少2人死亡，大量建筑物被严重破坏。

美国风暴预测中心的数据显示，29日晚至30日上午，美国南部记录了40场龙卷风，这些风暴主要集中在密西西比州和亚拉巴马州。另外，田纳西、佐治亚、阿肯色、得克萨斯以及路易斯安那等州也受到不同程度影响。多地建筑物及电力设施遭到严重破坏，其中部分区域数小时内的降雨量超过13厘米并引发洪水，还有一些地区遭到冰雹袭击。

据美联社30日报道，当日早上，龙卷风袭击亚拉巴马州弗拉特伍德地区，导致多处房屋被倒下的树木砸中。在一处移动房屋的卧室内，一名39岁的女性及其8岁的儿子遇难，她的丈夫因伤送医。美国国家气象局伯明翰办公室将袭击该地区的风暴归为EF-2级龙卷风，风速估计达到每小时185公里。

亚拉巴马州格林县尤托市一座公寓楼的楼顶被掀翻，墙壁受损严重，无家可归的居民被迫聚集到附近一所中学暂住。在密西西比州，一处消防站被风暴摧毁。美国电力追踪网站PowerOutage.us的数据显示，密西西比和亚拉巴马两州30日的断电用户总量一度超过5万。

美国龙卷风通常发生在春季和夏季，但秋季龙卷风也不罕见。《纽约时报》报道称，每年11月，平均有54场龙卷风袭击美国。