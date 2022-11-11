热带风暴“妮科尔”袭击美国佛州 造成至少2人死亡

2022 年 11月 11 日 星期五 , 16:53

2022 年 11月 11 日 星期五 , 16:53

热带风暴“妮科尔”袭击美国佛州 造成至少2人死亡

哈通社/阿斯塔纳/11月11日 —— 据中新社消息，当地时间10日，热带风暴“妮科尔”袭击美国东南部佛罗里达州并造成至少2人死亡。

美国有线电视新闻网10日报道称，“妮科尔”当日以一级飓风的强度登陆佛州，随后降级为热带风暴。美联社报道称，“妮科尔”是1985年以来首场在11月登陆佛州的飓风，也是当地自1853年有记录以来的第3场11月飓风。橙县警长办公室说，“妮科尔”在10日早间经过该县时损坏了电线，导致一男一女触电身亡。

这场风暴给佛州多地的房屋和桥梁等设施带来严重破坏，并在部分内陆地区造成洪水灾害。沃卢西亚县警长迈克·奇特伍德在社交平台上说，该县海边的多栋房屋已经倒塌，还有几栋房屋面临“迫在眉睫的危险”。他说，除必要人员外，通往海边房屋的大多数桥梁都已关闭，部分地区当晚进入宵禁状态。另外，建筑检查人员宣布该县靠海的24家酒店、公寓以及至少25栋住宅处于不安全状态，住在其中的人员已被紧急疏散。

佛州州长德桑蒂斯10日宣布，将紧急状态声明的范围扩大到该州所有67个县。目前，约1.7万名电力工人正努力恢复该州供电，600名国民警卫队成员和7组搜救队随时待命。

美国国家飓风中心当晚10时称，“妮科尔”的风暴中心已抵达佛州首府塔拉哈西市以北约35公里处，并以24公里的时速向西北方向移动。