日本皇宫新年朝贺将时隔2年恢复举办

2022 年 11月 2 日 星期三 , 21:19

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日本皇宫新年朝贺将时隔2年恢复举办

哈通社/东京/11月2日 —— 据共同社报道，日本宫内厅2日发布消息称，明年1月2日将时隔2年恢复在皇宫举行新年一般朝贺（民众朝贺）。

根据计划，天皇夫妇及皇室成员将总计6次站在皇宫宫殿长和殿的阳台上接受国民的祝贺。作为新冠防疫措施，此次新年朝贺采取提前预约制，精简至每批约1500人、总计9000人。预约报名截止至11月18日，若人数众多则将进行抽签。

新年朝贺首批从上午10点10分前后开始，之后分别为上午11点、上午11点50分、下午1点半、下午2点20分和下午3点10分，总共6批。令和元年的2020年有总计68710人参加。

报名方式为往返明信片或通过宫内厅网站进行，每人限一次，可指定希望参加的批次。报名代表需满18岁，可携1人同行。同行者可不满18岁。详细的报名条件和报名表2日上午9点起发布在宫内厅网站上。

往返明信片报名到18日截止，以邮戳为准。网络报名时间为2日上午9点至18日晚11点59分。据悉结果预计在12月中旬前后通知。活动不排除因疫情变化而取消的可能性。