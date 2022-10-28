印度明年2月开始为首次载人航天进行飞行测试

2022 年 10月 28 日 星期五 , 18:46

2022 年 10月 28 日 星期五 , 18:46

印度明年2月开始为首次载人航天进行飞行测试

哈通社/阿斯塔纳/10月28日-- 据新华社报道，印度空间研究组织的一位负责人27日宣布，印度将从明年2月开始为其首次载人航天进行一系列飞行测试。

该组织载人航天飞行中心主任乌马马赫什瓦兰在于新德里举行的印度太空大会上表示，印度计划用«奇努克»直升机和C-17A型运输机对乘员舱进行测试。作为«加甘扬»载人航天计划的一部分，该乘员舱将把航天员送入轨道。

这名官员说，印度科学家已完成环境控制系统的设计，以期保障航天员在绕地球飞行时舱内的生活环境条件。印度的4名航天员候选人已在俄罗斯完成初步培训，目前他们在位于班加罗尔的航天员训练机构接受进一步培训。

2018年8月印度总理莫迪在印度独立日讲话时宣布，该国将在2022年独立75周年时实施«加甘扬»计划的首次载人航天发射。今年9月15日，印度科学和技术国务部长吉滕德兰·辛格说，印度首次载人航天发射由于新冠疫情影响推迟至2024年执行。

据印度«第十八频道»新闻网站日前报道，按计划印度将首先实施两次不载人航天飞行测试，尔后印度空间研究组织将评估测试结果。如果进展顺利，印度计划在2024年向近地轨道发射运载至少两名航天员的航天器。