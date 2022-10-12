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土耳其企业拟对哈萨克斯坦农工综合体投资2亿美元
2022 年 10月 12 日 星期三 , 21:57

土耳其企业拟对哈萨克斯坦农工综合体投资2亿美元

哈通社/阿斯塔纳/10月12日--农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫12日表示，土耳其企业计划向哈萨克斯坦农工综合体项目投资2亿美元。

-我们与土耳其的关系处于非常高的水平。今年前7个月，进出口额实现翻番。其中，哈萨克斯坦对土耳其出口额增长了两倍，而进口自土耳其的货物量增加了60%。目前，贸易动态已处于较高水平。-叶尔波勒·卡拉舒科夫说。

他指出，土耳其计划在哈萨克斯坦实施5大项目。

-土耳其投资者有意向我国农工综合体项目投资，其中包括几个大型项目，例如，皮革加工、园艺种植等。预计总投资额达2亿美元。农业部将对此加大支持力度。相信我们的工作将会变得更加系统化。-他说。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日亲自到机场迎接对哈萨克斯坦进行国事访问的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安。

应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的邀请，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安将于10月12~13日对哈萨克斯坦进行国事访问。访问框架下，他将出席哈萨克斯坦-土耳其高级别战略合作委员会第四次会议。

两国领导人将就区域和国际热点问题深入交换意见，并就双边投资和经贸合作前景进行讨论。

【编译：阿遥】


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