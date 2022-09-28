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朝鲜从平壤顺安一带发射2枚短程弹道导弹
2022 年 9月 28 日 星期三 , 22:57

朝鲜从平壤顺安一带发射2枚短程弹道导弹

哈通社/首尔/9月28日 —— 据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）28日表示，军方发现朝鲜当天下午6时10分许至6时20分许在平壤顺安一带向韩半岛东部海域发射2枚短程弹道导弹。

消息称，韩国军方正对射程、射高、飞行速度等具体参数进行分析。军方强调在加强对朝监视和戒备态势的同时，与美方保持紧密合作，维持万全的戒备态势。

据报道，这是朝鲜25日在平安北道泰川一带向东部海域发射一枚地对地短程弹道导弹（SRBM）后，时隔三天再次射弹。朝鲜25日所射导弹飞行距离约600公里，飞行高度约60千米，飞行速度5马赫，被推测为有朝版“伊斯坎德尔”之称的KN-23导弹。

朝鲜今年以来共发射弹道导弹18次，发射巡航导弹2次。这也是朝鲜自韩国新政府成立以来，第6次发起武力示威。

分析认为，朝鲜此次武力示威针对韩美两国26日至29日在韩半岛东部海域的韩国战区（KTO）实施的联合海上演习，以及美国副总统卡玛拉·哈里斯定于29日的访韩日程。

美国“里根”号航母战斗群23日驶入韩国釜山海军作战基地，正与韩国海军进行联合军演。哈里斯将在访韩期间拜会韩国总统尹锡悦，还将访问韩朝非军事区（DMZ）韩方一侧。


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