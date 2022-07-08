韩国新冠肺炎单日新增病例接近2万 防疫部门建议提高警惕

哈通社/努尔苏丹/7月8日 —— 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部8日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例1.9323万例，累计确诊1847.1172万例。

单日新增病例较前一天增加812例，为一周前（1日）的2倍，两周前（6月24日）的2.7倍。单日新增病例在新冠变异株“奥密克戎”疫情触顶后逐步减少，上月27日（3423例）触底，但近来出现一周翻番的反弹势头。

新增病例中社区感染病例1.9132万例，境外输入性病例为191例，较前一天减少3例，连续15天过百。新增死亡病例12例，较前一天增加2例，累计死亡2.4605万例，平均致死率为0.13%。现有重症患者62例，较前一天增加6例。

韩国中央灾难安全对策本部第一控制官李基日8日在对策本部会议开场白中表示，境内新冠疫情出现反弹趋势， 需对此提高警惕 。

据对策本部数据，本周（3日至8日）日均确诊病例为1.5277万例，较上周（6月26日至本月1日）激增86.5%。同期，基本再生数也从1升至1.05。

对于疫情出现复燃迹象的原因，李基日列举了新冠变异株“奥密克戎”亚型株BA.5的不断扩散、夏季出行量增加以及开空调增加室内传播、疫苗保护效果随时间下降等因素。值得一提的是，具有免疫逃逸能力的BA.5毒株感染病例的检出率由6月第二周的1.4%增加到6月第5周的28.2%。

李基日表示，防疫部门正与防疫和医疗体系专家讨论应对方案，具体方案将于下周发布。