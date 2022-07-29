2022 年 7月 29 日 星期五 13:15

联合国：运载乌克兰粮食的货轮将于29日出发

哈通社/努尔苏丹/7月29日 – 7月22日，土耳其总统埃尔多安与联合国秘书长古特雷斯签署了旨在保障乌克兰粮食安全出口的黑海谷物倡议。

联合国负责人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲斯表示，载有乌克兰粮食的首艘货轮将于今日（7月29日）驶离港口。除了粮食以外，货轮还将搭载化肥。

- 我们一开始考虑的是粮食的问题，但在协议期间同时解决了关于化肥的问题。- 马丁·格里菲斯说。

联合国和土耳其的观察员将在敖德萨港监督相关工作的进行。

- 对前往乌克兰港口的船只的检查将在土耳其港口内实施，这将有助于确保船上没有违禁品或武器。在敖德萨的联合国和土耳其观察员将监督粮食装卸和船只出港。- 他说。

7 月 22 日，在土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的参与下，在伊斯坦布尔达成了一项关于从乌克兰港口安全运输粮食的协议。该文件由乌克兰、俄罗斯、联合国和土耳其的代表共同签署。与此同时，为落实黑海谷物倡议设立的联合协调中心27日在土耳其伊斯坦布尔正式落成。

【编译：木合塔尔·木拉提】