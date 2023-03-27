央行28日将发行三种纪念硬币

哈通社/阿斯塔纳/3月27日 —— 哈萨克斯坦央行3月28日将补发三种纪念硬币。

据央行消息，央行将发行街头艺术与巴特尔形象（Street art. BATYR BEINESI）、卡塔尔世界杯（FIFA WORLD CUP QATAR 2022）和礼炮一号（SALIÝT-1）等三种纪念硬币。