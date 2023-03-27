央行28日将发行三种纪念硬币

哈通社/阿斯塔纳/3月27日 —— 哈萨克斯坦央行3月28日将补发三种纪念硬币。
据央行消息，央行将发行街头艺术与巴特尔形象（Street art. BATYR BEINESI）、卡塔尔世界杯（FIFA WORLD CUP QATAR 2022）和礼炮一号（SALIÝT-1）等三种纪念硬币。
面值为500 坚戈街头艺术与巴特尔形象纪念硬币由925/1000纯银精制制成（proof）、重量31.1 克、直径38.61毫米、共发行5000枚。 面值为100坚戈的卡塔尔世界杯纯银纪念币属于央行发行的主题为《体育》系列。净重20克，直径37毫米，国内发行3650枚。 礼炮一号纪念硬币面值为100坚戈、由MNC 15-20镍银合金以“优质非流通纪念币（uncirculated）”标准制作，净重11.17克，直径31毫米，共发行100 000枚。
面值为500 坚戈街头艺术与巴特尔形象纪念硬币由925/1000纯银精制制成（proof）、重量31.1 克、直径38.61毫米、共发行5000枚。
面值为100坚戈的卡塔尔世界杯纯银纪念币属于央行发行的主题为《体育》系列。净重20克，直径37毫米，国内发行3650枚。
礼炮一号纪念硬币面值为100坚戈、由MNC 15-20镍银合金以“优质非流通纪念币（uncirculated）”标准制作，净重11.17克，直径31毫米，共发行100 000枚。