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    央行28日将发行三种纪念硬币

    2023 年 3月 27 日 星期一 , 17:22

    哈通社/阿斯塔纳/3月27日 —— 哈萨克斯坦央行3月28日将补发三种纪念硬币。

    据央行消息，央行将发行街头艺术与巴特尔形象（Street art. BATYR BEINESI）、卡塔尔世界杯（FIFA WORLD CUP QATAR 2022）和礼炮一号（SALIÝT-1）等三种纪念硬币。

    面值为500 坚戈街头艺术与巴特尔形象纪念硬币由925/1000纯银精制制成（proof）、重量31.1 克、直径38.61毫米、共发行5000枚。

    面值为100坚戈的卡塔尔世界杯纯银纪念币属于央行发行的主题为《体育》系列。净重20克，直径37毫米，国内发行3650枚。

    礼炮一号纪念硬币面值为100坚戈、由MNC 15-20镍银合金以“优质非流通纪念币（uncirculated）”标准制作，净重11.17克，直径31毫米，共发行100 000枚。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

    哈萨克斯坦 央行 经济
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