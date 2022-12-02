哈萨克斯坦人口总死亡率下降28%

2022 年 12月 2 日 星期五 , 11:37

哈通社/阿斯塔纳/12月2日--哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特在2日召开的参议院（议会上院）政府时间段会议上表示，哈萨克斯坦主要医疗卫生指标均呈积极态势。

部长表示，加强人民的身体健康是政府工作的重要方向之一。在国家元首关于提高为民众提供的医疗援助效率指示框架下，目前正在开展相关工作。

-据官方统计，今年全国主要医疗卫生指标均呈积极态势。 2020-2021年，新冠肺炎疫情对民众健康造成了严重的负面影响，不仅是哈萨克斯坦，全世界都发生了这一趋势。与去年同期相比，今年前9个月的人口总死亡率下降了28%。-她说。

据其介绍，今年，血液循环相关疾病死亡率下降了 32%，癌症死亡率下降 9%，受伤死亡率下降 4%，呼吸系统疾病死亡率下降 33%，结核病的死亡率下降 17%。

-今年，孕产妇死亡率下降了 3.5 倍，公共卫生指标的提升在国际评级中也得到了确认。例如，根据2021年的结果，哈萨克斯坦在联合国可持续发展目标评级中的地位有所提高。 2020年，哈萨克斯坦在193个国家中排名第65位，2022年初，联合国将我国的评级提高了6位，至第59位。-部长说到。

【编译：阿依波塔】