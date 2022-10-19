2022 年 10月 19 日 星期三 , 12:53

哈萨克斯坦电子政务发展指数位居全球第28名

哈通社/阿斯塔纳/10月19日--据inbusiness.kz网站报道，哈萨克斯坦在联合国电子政务发展指数排名中位居第28名，而在电子参与指数(EPI)排名中位居全球第15位。

哈萨克斯坦政务数字化水平很高，而且在不断增长。今年，哈萨克斯坦在联合国电子政务发展指数排名中位居第28位，从去年的第29位上升了1位。

报道称，哈萨克斯坦电子政务发展指数为0.86点。这是所有独联体国家中最高指数。此外，哈萨克斯坦也明显领先于爱尔兰、加拿大、意大利、比利时、捷克等发达国家。

联合国电子政务发展指数包括在线服务、电信基础设施和人力资本三个维度。

此外，哈萨克斯坦在电子参与指数（EPI）中，排名第15位。

在哈萨克斯坦，许多公共服务可通过电子政务门户网站（Egov.kz）或其他相关应用程序在线获取。此外，可借助移动应用程序（如Enpf.kz）完成对养老金资产的管理，通过电子门诊（Damumed）在线获得远程医疗咨询服务。

大型企业在哈萨克斯坦数字化发展中发挥着巨大作用，包括金融业、工业、建筑、物流、电信、文化和休闲等诸多领域。

报道称，2021年，哈萨克斯坦6至74岁互联网用户（包括移动网络用户）比例为92.9%。此外，乡村地区网络覆盖率达90.7%。

另根据数字情报指数，哈萨克斯坦在数字演进速度排名中位居第20位。同时， 2021年哈萨克斯坦数字技能指数全球排名第43位。

【编译：阿遥】