韩国时隔27个月解除室内口罩令 部分高危场所除外

哈通社/阿斯塔纳/1月30日-- 据韩联社报道，韩国政府自当地时间30日起解除室内佩戴口罩义务，但公共交通工具、医疗机构等部分疫情感染高危场所例外。

据韩国中央灾难安全对策本部消息，政府当天起仅建议民众在室内佩戴口罩，不再强制要求。由此，韩国«口罩令»时隔27个多月全面解除。

根据新规，民众可在大型超市、百货商店、购物中心等公众聚集场所，各级学校、补习班等教育设施摘下口罩。在公共交通站点、体育设施、敬老院等场所也不需要佩戴口罩。在医院和高风险设施将继续维持室内«口罩令»，但在单人病房、隐私空间不会强制要求佩戴口罩。

将继续维持室内佩戴口罩义务的地点包括：医疗机构、药店、高风险场所、公共交通车厢等。其中高风险场所包括疗养设施、精神卫生设施、残疾人福利设施等；公共交通包括地铁、巴士、列车、客轮、包车、出租车、航班等。

韩国防疫部门允许各地政府和各设施单位自行制定指南，继续维持室内口罩令，但各机构应告知民众，避免造成混乱。

此外，韩国防疫部门还强力建议以下5种情况下也佩戴口罩：有新冠感染症状或与有疑似症状者有过接触；新冠高风险人群或与高风险人群有过接触；近两周与新冠确诊者密接人员；处于«三密»(密闭、密集、密接)场所中；处于存在高喊、合唱、对话等产生飞沫的行为的人员密集场所时。