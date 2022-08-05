英国央行27年来首次加息50个基点

哈通社/伦敦/8月5日 —— 据中新社消息，当地时间8月4日，英国中央银行宣布，将基准利率由1.25%上调至1.75%，上调幅度为27年来最大。

据美国福布斯新闻网报道，英国货币政策委员会以8票赞成、1票反对通过此次加息决定，以遏制持续上涨的英国通货膨胀率。

英国广播公司表示，由于天然气价格飙升，预计今年10月，英国通货膨胀率将达到13.3%。同时，美联社预测2021至2023年，英国家庭将额外花费家庭收入的3.5%以支付电费与天然气费用，致使英国经济增长放缓。英国央行表示，这将使英国经济从今年第四季度开始陷入衰退，持续时间将超过一年。

英国央行行长安德鲁·贝利承认此次加息会对最不富裕人群产生严重影响，但他坚持把通货膨胀率恢复到2%作为绝对优先事项。贝利表示，如果不提高利率，情况会变得更糟。

据悉，此次加息是去年12月以来英国央行第六次加息。据英国《卫报》消息，英国货币政策委员会暗示有进一步加息的可能，称将”特别警惕更持久的通胀压力的迹象，并在必要时采取强有力的应对措施“。

但英国货币政策委员会前成员、经济学家丹尼·布兰奇弗洛尔在接受《卫报》采访时表示，英国央行误判了英国经济，英国经济即将陷入严重衰退，此时需要的是更低而非更高的利率。

英国保守党党首候选人、外交大臣特拉斯则认为英国经济衰退的前景凸显了其经济计划中关于立即减税的必要性。路透社报道称，特拉斯承诺对英国央行进行审查，对其是否能够在利率问题上独立决策提出质疑。

近期，欧洲央行也进行了11年来首次加息，将基准利率上调50个基点；美联储则将联邦基金利率目标区间上调到2.25%至2.5%之间。