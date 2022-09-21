总统新闻秘书：总统两天举行27场会谈，参加3场重大活动

哈通社/阿斯塔纳/9月21日--哈萨克斯坦总统新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜称，国家元首对美工作访问第二天行程已结束。

他表示，20日的最主要活动是第77届联合国大会一般性辩论。托卡耶夫总统出席会议并发表讲话，就几个全球性问题提出建议。

总统在讲话中强调了修复已建立的世界安全体系、保持领土完整和尊重各国主权的重要性。

鲁斯兰·杰勒德拜称，国家元首还出席了全球粮食安全峰会并发表讲话。总统就加强哈萨克斯坦在国际市场中的作用提出了几点建议，包括提高我国粮食与其他食品供应能力，发展跨里海交通运输路线等。

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总体而言，总统在今年的几次出访中，对交通物流问题给予充分关注。也就是说，无论当今地缘政治局势如何，对国内商品走向世界市场的新方式的探索一刻也没有停止过。因为这是直接影响国家经济的重要因素。-鲁斯兰·杰勒德拜说。

据他介绍，美国之行第二天，国家元首会见了联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩、奥地利总统亚历山大·范德贝伦、红十字国际委员会主席彼得·毛雷尔，并讨论双边关系问题。此外，同约旦国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因、卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼举行会晤。

-总的来说，总统在过去两天里举行27场会谈，出席3场重大活动。-总统新闻秘书写道。

【编译：阿遥】



